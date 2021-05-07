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Міжнародні резерви України за місяць зросли на 3,6%

Станом на 1 травня вони становлять $28 млрд.

Міжнародні резерви України за місяць зросли на 3,6%
Фото: пресс-служба НБУ

Міжнародні резерви України на початок травня 2021 року зросли, за попередніми даними, до 28 млрд доларів США (в еквіваленті).

Це на 3,6% більше, ніж на початок квітня цього року, свідчать оприлюднені в п'ятницю дані Національного банку України.

"Станом на 1 травня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28 млрд (у еквіваленті). У квітні вони зросли на 3,6% з огляду на валютні надходження на користь уряду та переоцінку фінансових інструментів", - пояснюється в повідомленні.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.

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