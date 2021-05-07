УЗ підписала меморандум зі Stadler про виробництво швейцарських поїздів в Україні

Умовою для локалізації є державне замовлення.

"Укрзалізниця" в п'ятницю, 7 травня, підписала меморандум зі швейцарською Stadler CIS AG про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу.

Про це повідомляється на сайтах УЗ та Мінінфраструктури.

Меморандум передбачає співпрацю у розвитку пасажирських залізничних перевезень в рамках проєкту City Express. Крім того, Stadler заявила, що планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні, якщо переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставку рухомого складу для "Укрзалізниці".

Майданчиком для виробництва може стати Київський електровагоноремонтний завод.

Документ підписали віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, в.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, голова правління і генеральний директор Stadler CIS AG Петр Хрістоф Шпюлер та генеральний директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

Нагадаємо, що Stadler розглядається як один з потенційних постачальників рухомого складу для проекту по інтеграції залізниці з міською транспортною системою City Express.

Rерівник філії УЗ "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський говорив, що лише для Києва потрібно купити 20 нових електричок. Проєкт City Express також поширюється на Дніпро і Харків.