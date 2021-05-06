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"Укрзалізниця" заявила про намір з червня розпочати відновлення міжнародних перевезень

Попередні домовленості досягнуто з Австрією та Угорщиною.

"Укрзалізниця" заявила про намір з червня розпочати відновлення міжнародних перевезень
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" має намір з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема, вже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.

Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами, інформує пресслужба компанії.

"Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів", - зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик. 

Зокрема, "Укрзалізниця" вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп - Захонь.

На міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Інформацію щодо правил в’їзду в іноземні країни та обмежень, які діють на їх території, УЗ просить уточнювати на сайтах посольств.

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