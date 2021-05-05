Ощадбанк припинив повноваження заступника голови правління Барсукова

Державний Ощадбанк 30 квітня припинив повноваження заступника голови правління Анатолія Барсукова.

Відповідна інформація розміщена в системі Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), передає “Інтерфакс-Україна”.

Барсуков займав відповідну посаду 7 років. Згідно з повідомленням, на його місце нікого не призначено.

Нагадаємо, 28 квітня Акціонери ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на річних загальних зборах припинили повноваження члена наглядової ради Нацдепозитарiю Олександра Данилюка.