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Ощадбанк припинив повноваження заступника голови правління Барсукова

Барсуков обіймав відповідну посаду 7 років. 

Ощадбанк припинив повноваження заступника голови правління Барсукова
Фото: Сергей Нужненко

Державний Ощадбанк 30 квітня припинив повноваження заступника голови правління Анатолія Барсукова.

Відповідна інформація розміщена в системі Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), передає “Інтерфакс-Україна”.

Барсуков займав відповідну посаду 7 років. Згідно з повідомленням, на його місце нікого не призначено.

Нагадаємо, 28 квітня Акціонери ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на річних загальних зборах припинили повноваження члена наглядової ради Нацдепозитарiю Олександра Данилюка.

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