"Ощадбанк" оскаржить рішення апеляційного суду Франції щодо активів у Криму

Державний “Ощадбанк” негайно оскаржить рішення Апеляційного суду Парижа, який скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі про відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від окупації Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

“Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення”, - йдеться у повідомленні.

В фінустанові наголошують, що при винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, наразі розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду.

“Ощадбанк залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", який у листопаді 2018 року зобов’язав Росію компенсувати Ощадбанку $1,3 млрд збитків, нанесених окупацією Криму.

Ощадбанк був першою держкомпанією і першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків, отриманих у результаті анексії Криму. 26 листопада 2018 року держбанк відсудив у Росії $1,3 млрд за кримські активи в Арбітражному трибуналі в Парижі.

У серпні 2019 Росія оскаржила рішення арбітражу і заявила, що Ощадбанк як частина колишнього Ощадбанку СРСР нічого не інвестував.