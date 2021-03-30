МВФ готовий поліпшити прогноз росту світової економіки на 2021/22 роки

Проте "занадто багато країн відстають" через недоступність вакцин.

Міжнародний валютний фонд скоригував у бік поліпшення прогноз росту світової економіки на 2021 і 2022 роки.

Про це йдеться у доповіді директорки-розпорядниці фонду Кристаліни Георгієвої.

"У січні ми прогнозували, що зростання світової економіки в 2021 році складе 5,5%. Зараз ми очікуємо подальше прискорення зростання, частково завдяки додатковим заходам підтримки, в тому числі прийняттю нового пакета бюджетних заходів у США, і частково завдяки очікуваному відновленню в багатьох країнах з розвиненою економікою на тлі поширення вакцин", - зазначається у доповіді.

"Держави також вжили надзвичайних заходів, у тому числі заходи бюджетної підтримки і масштабні вливання ліквідності з боку центральних банків на загальну суму 16 трильйонів доларів США. Без цих синхронізованих заходів падіння світової економіки торік могло б стати, як мінімум, в три рази глибшим", - наголосила директорка-розпорядниця МВФ.

Георгієва повідомила, що нові оцінки будуть включені в черговий огляд стану світової економіки, який вийде наступного тижня.

Разом з тим, вона попередила, що "занадто багато країн відстають" через недоступність вакцин.

"Вони спочатку були більш обмежені в податково-бюджетних ресурсах для боротьби проти кризи", - сказала Кристаліна Георгієва. Вона додала, що багато хто з цих країн, окрім того, дуже залежні від секторів, які більше за інших постраждали від пандемії, таких як туризм.

Раніше у МВФ обговорили виділення у межах спеціальних прав запозичення (SDR) $650 млрд на збільшення резервів та допомогу для глобального відновлення від пандемії. Ці кошти покликані забезпечити ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Міжнародного валютного фонду.