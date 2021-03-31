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На Львівщині планують оновити 300 км доріг та 48 мостів

На реалізацію проєкту потрібно виділити 6,3 млрд грн.

На Львівщині планують оновити 300 км доріг та 48 мостів

У рамках президентської програми “Велике будівництво” місцева влада Львівщини планує за кошти держбюджету оновити 300 км доріг державного значення та 48 мостів на них. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

На реалізацію цього проєкту потрібно виділити 6,3 млрд грн. За словами Козицького, відповідні пропозиції місцева влада вже подала до Державного агентства автомобільних доріг.

Окремо за рахунок кредиту Республіки Польща відремонтують ще 68,7 км.

Козицький також нагадав, що цього року стартує будівництво Північної об’їзної Львова. Усі роботи здійснюватимуться за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Нова траса довжиною 23 км з’єднає автомобільну дорогу Київ - Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею. 

Також важливим інфраструктурним проєктом, на якому наголосив Козицький, є будівництво дороги Стрий - Ходорів, протяжністю 44 км, яке відбудеться у рамках президентської програми.

“Вона є частиною найдовшої траси країни, яку хочуть прокласти до 30-річчя Незалежності України. Фактично зшиває Україну – пролягатиме від Стрия до Ізвариного на Луганщині. Зараз проводимо тендер на визначення  підрядника”, – додав очільник Львівщини.  

До того ж, найближчим часом планують почати ремонт дороги від Стрия до кордону з Польщею – до Нижанкович.  

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенкозаявив, що ремонт доріг місцевого значення – один із пріоритетів для Офісу Президента на 2021 рік у рамках програми “Велике будівництво”.

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