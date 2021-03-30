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АМКУ оштрафував паливні компанії групи "Приват" на рекордні 4,7 млрд гривень

Комітет визначив, що проект "АВІАС" "є організованим, координованим та функціонує з метою погодження цінової і торговельної поведінки учасників".

АМКУ оштрафував паливні компанії групи "Приват" на рекордні 4,7 млрд гривень
www.amc.gov.ua

Антимонопольний комітет наклав на компанії, що входять до групи компаній “Приват”, рекордний штраф у розмір 4,7 млрд гривень через антиконкурентні узгоджені дії щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

“Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення”, - заявила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. 

Так, Антимонопольний комітет наклав штраф на ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ «Укрнафта»).

Комітет визначив, що проект «АВІАС» «є організованим, координованим та функціонує з метою погодження цінової і торговельної поведінки учасників».

Так, у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY, одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону, існував «Центр», до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у місті Дніпро, де здійснювали детальне планування та координацію дій мережі.

Крім того, було виявлено значну кількість типових, здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо, а також встановив, що фізичні особи, які займали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проекту. Так само постійно змінювався склад юридичних осіб – учасників проекту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації (у м. Харкові).

Комітет встановив, що оператори АЗС, у т. ч. ПАТ «Укрнафта», закуповували у ПАТ «Укртатнафта» світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне. 

“Така погоджена поведінка учасників проекту «АВІАС» порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі «АВІАС» встановлювалися в антиконкурентних умовах. З огляду на це Комітет ухвалив за вказані порушення накласти на вищеперераховані суб’єкти господарювання штрафи у загальному розмірі 4,7 млрд грн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет на засіданні 25 березня рекомендував основним АЗС зменшити роздрібні ціни на автогаз, бензин та дизельне паливо.

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