Уманський вважає ситуацію з наповненням держбюджету критичною

Ексміністр розповів, що Мінфін в січні-лютому 2021 роки не зміг знайти 15 млрд гривень, тому взяв кошти в ЄКР.

Колишній міністр фінансів і ексрадник глави Офісу Президента Ігор Уманський називає критичною ситуацію з наповненням держбюджету.

Про це він розповів в інтерв'ю для сайту "МІНФІН", зазначив, що причини криються в зменшенні оподатковуваної бази, митному "схематозі" і блокуванні "білого" ПДВ.

Уманський зазначив, що, Міністерство фінансів в січні-лютому 2021 роки не змогло знайти 15 млрд гривень для того, щоб профінансувати борги і запозичення. Тому воно взяло гроші з Єдиного казначейського рахунку, на якому зберігаються не тільки гроші уряду.

"Якщо подивитися на баланс запозичень і погашень боргу за січень-лютий, то у близько 15 мільярдів немає джерела фінансування. Це означає просту річ - Мінфін заліз в ЄКР. Єдиний казначейський рахунок обслуговує ж не тільки держбюджет, там, наприклад, ще розміщені гроші місцевих бюджетів. В середньому за минулий рік у них були залишки 71−73 мільярди... Плюс гроші на ПДВ-рахунках підприємств, в середньому це близько 15−16 мільярдів гривень, плюс залишки на митних депозитах - це ще 10−12 мільярдів", - зазначив він.

За словами Уманського, на ЄКР також розміщені гроші інших клієнтів (інститутів, медичних закладів тощо), в середньому, - близько 5 мільярдів.

"На початок місяця на ЄКР було близько 30 мільярдів, тобто начебто чимало. Але, де тоді гроші інших клієнтів? Ми розуміємо, що грошей уряду на рахунках – "мінус", – роз'яснив ексміністр.

Ігор Уманський також розповів про проблеми з наповненням держбюджету. Він повідомив, що статистичні дані за 2020 рік демонструють збільшення зборів з ПДВ на 50 млрд грн, в порівнянні з 2019 роком. Однак за фактом, стверджує Уманський, перевиконання планів зі щомісячного збору податків – штучне. Воно пов'язане з масовим блокуванням "білого" ПДВ.

"Можна було б пояснити цей "плюс", якщо б податкова дійсно ліквідувала "скрут" (схема зі зменшення зобов'язання зі сплати ПДВ),як заявила. Насправді "скрут", навпаки, збільшився в обсягах, – зазначив він. – Поспілкувавшись і з податківцями, і з бізнесом, я з'ясував, що причина хороших показників — в масовому блокуванні "білого" ПДВ. Не чіпають хіба що учасників ЄБА та великий бізнес, крім того, який зав'язаний у схематозі. Збіг чи ні, але загалом, за підрахунками податкових експертів ця сума оцінюється в ті ж 50 мільярдів".

За його словами, одним з наслідків цієї ситуації стали складності в спілкуванні з Міжнародним валютним фондом. Однією з причин припинення співпраці з МВФ Уманський вважає нездатність українського уряду пояснити кредитору, за рахунок чого буде виконана дохідна частина держбюджету.

"Завищена макроекономічна база, на основі якої верстався бюджет. Є питання за окремими статтями, наприклад, доходами від Нацбанку. Мінфін разом з парламентом домалювали за цією статтею ще близько 8 мільярдів", – розповів Ігор Уманський.

Він також зазначив, що вже другий рік поспіль фіксується первинний дефіцит державного бюджету.

"Це означає, що для погашення попередніх позик і витрат на обслуговування, тобто самого боргу і високих відсоткових ставок, ми робимо нові запозичення. Боргова бульбашка роздувається, і рано чи пізно вона лусне. І тоді мало не здасться всім", – резюмував Ігор Уманський.

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік". 15 грудня Рада України ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.