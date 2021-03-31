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Україна може розширити перелік заборонених до імпорту товарів з РФ, - торгпред

Ініціаторами таких заходів є, серед іншого, самі учасники ринку.

Україна може розширити перелік заборонених до імпорту товарів з РФ, - торгпред
Фото: facebook/ICU

Україна розширила перелік заборонених до імпорту товарів з РФ в рамках системного перегляду цього списку і в подальшому може додати в нього нові позиції.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Це був періодичний системних огляд цих товарів, на які є доцільність розширення товарів. Це коло товарів розширюється відповідно до аналізу ринкової ситуації. З одного боку, РФ постійно розширює коло заборонених до ввезення товарів, з іншого - самі учасники ринку також надають аргументи, що є необхідність таких заборон", - сказав він.

"Це системна робота, тому можна в подальшому очікувати розширення цього списку", - додав торгпред.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 29 березня, розширив список російських товарів, які заборонено імпортувати в Україну. В нього,серед іншого, потрапили соняшникова олія, миючі засоби, туалетний папір, носовики та косметичні серветки, рушники для рук.

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