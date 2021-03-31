США не планують надавати Україні нові кредитні гарантії

Мінфін сподівався, що зможе за їх допомогою рефінансувати бонди на $1 млрд.

Сполучені Штати Америки більше не планують надавати Україні кредитні гарантії.

Про це сказала економічний радник посольства США в Україні Меган Боулдін в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку Україні, але Сполучені Штати не надають такого виду гарантії вже кілька років", - сказала вона.

Боулдін зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком і ЄС.

"Щоб отримувати це фінансування, Україні треба буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету та центрального банку", - наголосила вона.

Нагадаємо, у 2014–2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 – на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016 – на $1 млрд під 1,471%.

Перші два випуски облігацій вже погашено.

30 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.