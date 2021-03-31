У США назвали обнадійливими дії України щодо "Мотор Січі" та ПриватБанку

У США вважають обнадійливими кроки України щодо ПАТ "Мотор Січ" і притягнення до відповідальності колишніх керівників ПриватБанку, зазначає тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми підтримали кроки щодо впровадження санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака. Вони роками використовували свої медіаактиви для підривання суверенітету та територіальної цілісності України. Обнадійливими для нас були обмежувальні заходи стосовно китайської компанії, яка намагається неналежно отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ "Мотор Січ". Нещодавно висунені обвинувачення проти колишніх керівників ПриватБанку є важливим першим кроком до притягнення до відповідальності олігархів, обвинувачуваних у крадіжці мільярдів в українського народу. Обнадійливими для нас також стали кроки щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних за втручання у вибори в США", - сказала Квін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також зазначила, що необхідно визнати спершу, якою складною є боротьба з корупцією, тому що впливові кола з вузькокорисливими інтересами докладають зусиль не лише для того, щоб підірвати реформи, а й дискредитувати порядок денний реформ нескінченним потоком дезінформації та фальшивою риторикою.

"Зрештою, не Сполученим Штатам судити, чи є реформи "достатніми", а українському народу. На цій ідеї президент Зеленський проводив свою виборчу кампанію, коли балотувався в президенти. Саме він і люди, які за нього проголосували, вважають, що треба робити більше, і ми раді підтримати його в цих зусиллях. Саме ці реформи гарантуватимуть для України міцну, успішну демократію і сприятимуть повній інтеграції з НАТО і Європейським Союзом", - наголосила Квін.

Нагадаємо, що у січні США самі внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ".

У США також розслідують кримінальні справи проти колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.