Ексголова Верховної Ради, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій назвав брудною спецоперацією за наказом влади незаконне стеження за генералом СБУ, депутатом Київради від "ЄС" Віктором Кононенком.

Парубій наголосив, що влада має припинити ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції, повідомляє пресслужба "ЄС".

"Встановлено незаконне, політичне стеження проти депутата Київської міської ради від "ЄС" Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції Гідності", - сказав Парубій.

Він нагадав, що Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО.

"Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції", – повідомив Андрій Парубій.

"Брудна спецоперація була зірвана. Віктор Кононенко викликав наряд поліції і журналістів. І все таємне стало явним. У "Європейській Солідарності" вважають, що незаконне стеження поліції за ветераном війни і депутатом може бути пов’язане з брехливими заявами про нібито причетність партії та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента і розбиття шибок на дверях на Банковій, – зазначив Андрій Парубій.

Він також нагадав, що це вже не перший випадок стеження за "ЄС".

"Влітку минулого року на незаконному стеженні за партійним офісом попалися горе-детективи ДБР. Ми вимагаємо від влади припинити цю ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції", – резюмував Андрій Парубій.

Про факт стеження у Facebook повідомив депутат Київради від "Європейської Солідарності", учасник АТО Олександр Погребиський.

Як відомо, 12 червня 2020 року "Європейська Солідарність" заявила про незаконне стеження за лідером партії Петром Порошенком. Тоді співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента.