Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції

Президент Володимир Зеленський підписав указ №128/2021 про відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Про це повідомила його пресслужба у вівторок.

Організаційний комітет з підготовки та проведення святкових заходів очолять прем'єр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ці заходи, зокрема, будуть передбачати покладання квітів в День Конституції до пам'ятника автору першої української конституції гетьману Пилипу Орлику у місті Києві та пам'ятників видатним діячам українського державотворення в інших населених пунктах.

Урочистості за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості будуть відбуватися з урахуванням епідемічної ситуації. Міністерство закордонних справ має запросити на них іноземних дипломатів, представників міжнародних організацій та української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників діаспори за кордоном заходів до річниці Конституції.

Національному банку доручили виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

День Конституції України відзначається 28 червня. В цей день у 1996 році Верховна Рада прийняла першу Конституцію незалежної української держави.

День Конституції України є державним святом і неробочим днем.