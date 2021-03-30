На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції

Оргкомітет очолять Шмигаль і Єрмак.

Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав указ №128/2021 про відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Про це повідомила його пресслужба у вівторок.

Організаційний комітет з підготовки та проведення святкових заходів очолять прем'єр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ці заходи, зокрема, будуть передбачати покладання квітів в День Конституції до пам'ятника автору першої української конституції гетьману Пилипу Орлику у місті Києві та пам'ятників видатним діячам українського державотворення в інших населених пунктах.

Урочистості за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості будуть відбуватися з урахуванням епідемічної ситуації. Міністерство закордонних справ має запросити на них іноземних дипломатів, представників міжнародних організацій та української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників діаспори за кордоном заходів до річниці Конституції.

Національному банку доручили виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

День Конституції України відзначається 28 червня. В цей день у 1996 році Верховна Рада прийняла першу Конституцію незалежної української держави.

День Конституції України є державним святом і неробочим днем. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також