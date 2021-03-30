"Приватну армію" Семенченка здав один із її членів

Колишній АТОвець входив до її складу в 2018-2019 роках.

Правоохоронні органи отримали інформацію про охоронну фірму Donbass Battalion corporation, яку СБУ вважає незаконною приватною військовою компанією, від одного з її учасників.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на рішення суду.

Колишній АТОвець, який був членом охоронної фірми з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року, за власної ініціативи повідомив про її існування, написавши заяву в правоохоронні органи 18 січня 2021 року.

Він розказав про відомі йому "обставини створення та функціонування не передбаченого законом збройного формування ТОВ «Донкорп Україна» та «Donbass Battalion corporation», про осіб які були в ньому задіяні, у т.ч. зі складу активних учасників вказаного формування, чим сприяв припиненню протиправної діяльності та встановленню кола причетних до цієї діяльності осіб".

1 березня 2021 року йому повідомили підозру в участі у незаконному збройному формуванні за ст.260 Кримінального кодексу, але звільнили від кримінальної відповідальності. "Вчинене ним діяння втратило суспільну небезпечність та ця особа перестала бути суспільно небезпечною", - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, що кілька днів тому за створення "приватної армії" було заарештовано колишнього народного депутата Семена Семенченка.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).