Рада розпочала перше позачергове засідання

Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив перше з кількох позачергових засідань, запланованих на 30 березня.

У залі зареєстровано 264 нардепи.

Депутати мають заслухати інформації Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Хомчака щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Потім нардепи голосуватимуть за заяву Верховної Ради України про ескалацію російсько-українського збройного конфлікту.

На наступному засіданні депутати мають розглянути в другому читанні президентський законопроєкт про удосконалення питань військового обов'язку і ведення військового обліку. Другого читання чекають також законопроєкт про відновлення великої приватизації, про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки, про присудження наукових ступенів і про Єдиний демографічний реєстр.

Крім цього, парламент має включити до порядку денного і розглянути закон про карантинні виплати, про "пакунок малюка", список об'єктів великої приватизації тощо.

Після розгляду цих питань Верховна Рада має провести ще одне позачергове засідання. На ньому голови СБУ, Нацполіції і ДБР мають прозвітувати про події, що відбулися 20 березня в ході акції під Офісом президента.

Після цього депутати мають ухвалити проєкт постанови "Про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента".

Також депутати повинні припинити повноваження нардепа Ігоря Колихаєва, який став мером та Олександра Скічка, який тепер очолює ОДА.

Наступним питанням депутати розглядатимуть призначення позачергових виборів мера Харкова і виборів Шегинівського сільського голови.

Нагадаємо, що чергові засідання парламенту скасовані до 13 квітня. Пленарні засідання мали початися з вівторка, 30 березня, але міська влада оголосила про посилення карантинних обмежень, що діятимуть з 20 березня по 9 квітня, тож їх скасували.

Парламентарі на чергових засіданнях мають закінчити розгляд поправок до Земельного кодексу. З 3000 зауважень і пропозицій за пленарний тиждень вони встигли пройти приблизно 30%.

За оцінкою голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, якщо Рада продовжить розглядати правки до Земельного кодексу щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у такому темпі, як цього тижня, то законопроєкт ухвалять не раніше ніж у травні.