Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

За відповідну постанову проголосували 249 народних депутатів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", – йдеться у документі.

Нагадаємо, що переможцем виборів міського голови Харкова, що пройшли торік у жовтні, став Геннадій Кернес. На момент виборів він перебував на лікуванні в Німеччині.

Кернес заочно набув повноважень міського голови 9 грудня. Через кілька днів, 16 грудня 2020 року, Кернес помер.

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноважень Кернеса.

Повноваження міського очільника після смерті Кернеса і до виборів покладається на Терехова.