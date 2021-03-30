Рада ухвалила закон про електронні паспорти

Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Законопроєкт №4355 підтримали 302 парламентарії.

Таким чином на рівні закону закріплено визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон".

Законопроєкт встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також передбачається наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Як зазначає пресслужба парламенту,

закон дозволить продовження зручних для використання через мобільний додаток порталу «Дія» безпаперових сервісів;

закріплення на рівні Закону і продовження після 2021 року на постійній основі експериментального проекту, передбаченого постановою Уряду, яким уже користуються понад 5 млн громадян;

Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.