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Рада ухвалила закон про електронні паспорти

Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

Рада ухвалила закон про електронні паспорти
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Законопроєкт №4355 підтримали 302 парламентарії.

Таким чином на рівні закону закріплено визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон".

Законопроєкт встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також передбачається наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Як зазначає пресслужба парламенту,

  • закон дозволить продовження зручних для використання через мобільний додаток порталу «Дія» безпаперових сервісів;
  • закріплення на рівні Закону і продовження після 2021 року на постійній основі експериментального проекту, передбаченого постановою Уряду, яким уже користуються понад 5 млн громадян;
  • Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.

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