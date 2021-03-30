"Справу Стерненка" передали в Одеський апеляційний суд

Кримінальну справу за обвинуваченням активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Сергія Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука – у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука", - сказано в повідомленні.

Уже визначено склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

"Питання щодо відкриття провадження за вказаними апеляційними скаргами буде вирішено відповідно до положень статей 398, 399 Кримінального процесуального кодексу України", - інформують у суді.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироку законної сили вони повинні знаходитися під вартою.

Тюремний строк Стерненку дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.