СБУ провела обшуки у пов'язаних з "Українським вибором" осіб (оновлено)

Фото: СБУ

Служба безпеки України у вівторок, 30 березня, провела слідчі дії у пов'язаних з ГО "Український вибір" осіб.

Інформацію про слідчі дії LB.ua підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Про обшуки також заявив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. За його словами, обшуки проходять у "осіб, що колись були причетні" до "Українського вибору". Він також заявив, що слідчі дії відбуваються у кількох областях.

Оновлення. У пресцентрі СБУ заявили, що провели близько 20 обшуків у більш ніж 10 регіонах.

"Сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб. У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь", - йдеться у повдіомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, що керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.

25 березня 2021 року в офісі "Українського вибору" відбулися обшуки у справі про організацію та проведення незаконного референдуму і незаконних виборів в Криму і Севастополі.

Через день Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) і сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 ККУ) трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".