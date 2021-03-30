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СБУ викрила корупційний механізм користування земельними ділянками Мін'юсту

За попередніми оцінками, державному бюджету завдано майже 24 млн гривень збитків.

СБУ викрила корупційний механізм користування земельними ділянками Мін'юсту
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила корупційний механізм користування земельними ділянками державних підприємств Міністерства юстиції для вирощування сільськогосподарських культур.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми оцінками державному бюджету завдано збитки на майже 24 млн гривень.

"Оперативники спецслужби встановили, що керівник державного підприємства підписав договори із комерційною структурою про надання сільськогосподарських робіт і послуг. За виконані роботи держпідприємство вирішило реалізувати бізнесмену ввесь зібраний урожай. Але посадовці значно занизили показники і продали збіжжя значно заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

Експертиза підтвердила проведення оборудки.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо,  у січні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили президенту Національної академії аграрних наук України та ще чотирьом співробітникам НААН про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га земель академії.

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