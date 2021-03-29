Минулого року в Україні засудили 10 правоохоронців, - ДСА

У 2020 році в Україні за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу засудили 10 людей.

Про це у відповідь на запит "Радіо Свобода" повідомили в Державній судовій адміністрації України.

За даними ДСА, упродовж 2020 року суди розглядали 274 кримінальні провадження щодо правоохоронців. Чотирьох працівників правоохоронних органів виправдали.

Зазначається, що на кінець 2020 року в судах лишилося 260 нерозглянутих проваджень щодо правоохоронців.

У 2020 році Державне бюро розслідувань скерувало до суду 894 обвинувальні акти стосовно працівників правоохоронних органів.

Нагадаємо, за роки незалежності в Україні на службі загинув 1671 правоохоронець.

На початку березня Національна поліція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції. Завданням новоствореного департаменту є нагляд і сприяння у вдосконаленні службової діяльності всієї системи Нацполіції та зміцнення службової дисципліни.