Колишню київську суддю будуть судити за позбавлення прав учасників автопробігу до "Межигір'я"

Державне бюро розслідувань відправило до суду обвинувальний акт проти колишньої судді Дніпровського районного суду Києва за перешкоджання мирному протесту під час Революції гідності.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генеральної прокуратури.

Їй закидають ст.340 Кримінального кодексу за позбавлення прав трьох учасників автопробігу до "Межигір'я".

"23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області", - йдеться в повідомленні.

Єдиним доказом провини водіїв були сфальсифіковані рапорти інспекторів ДАІ, окремі з яких навіть не перебували на місці правопорушення, яке описали в рапортах.

Апеляційний суд скасував рішення судді, а провадження проти активістів було закрито через відсутність складу правопорушення.

Імені обвинуваченої в повідомленні не вказано. Мова може йти про Нелю Ластовку, яка під час подій Революції гідності особисто позбавила водійських посвідчень трьох учасників автопробігу до Межигір’я 29 грудня 2013 року.

У 2018 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, і у 2019 році Верховна рада правосуддя відправила Ластовку у відставку.