Замовником "тарифних майданів" була Росія, - Баканов

"Патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами".

Замовниками так званих "тарифних майданів" у січні були куратори з Росії.

Про це під час виступу на позачерговому засіданні українського парламенту 30 березня заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

"Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією (на підтримку Стерненка, - ред.) був розвідорган РФ, але я чітко стверджую, що Росія намагається будь-яким медійним голодом, щоб використати цю ситуацію на свою користь. При цьому, як правило, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами. Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії", - цитує виступ голови СБУ УП.

У січні СБУ повідомила про викриття агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан". Ворожим агентом виявився сепаратист з Генічеська Едуард Коваленко.