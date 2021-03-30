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Замовником "тарифних майданів" була Росія, - Баканов

"Патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами".

Замовником "тарифних майданів" була Росія, - Баканов
Фото: Макс Требухов

Замовниками так званих "тарифних майданів" у січні були куратори з Росії.

Про це під час виступу на позачерговому засіданні українського парламенту 30 березня заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

"Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією (на підтримку Стерненка, - ред.) був розвідорган РФ, але я чітко стверджую, що Росія намагається будь-яким медійним голодом, щоб використати цю ситуацію на свою користь. При цьому, як правило, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами. Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії", - цитує виступ голови СБУ УП.

У січні СБУ повідомила про викриття агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан". Ворожим агентом виявився сепаратист з Генічеська Едуард Коваленко.

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