Говорить президент: як змінилася тональність послань Зеленського до Ради за два роки

Напередодні другої річниці президентства Володимира Зеленського Рух ЧЕСНО проаналізував його офіційні послання до Верховної Ради. Чому і навіщо Зеленський говорив про талмуд, Білла Гейтса та чипування?

Під час першого послання до нового складу Верховної Ради гарант ледь не відразу розпочав з погроз: мовляв, будете погано працювати – підете слідом за попередниками. Через рік тональність висловлювань вже геть інша. У президента з’явилися нотки втоми на тлі коронакризи, корупційних скандалів та військових втрат на Донбасі. І зізнання: не думав, що “змінювати країну на краще буде настільки складно”.

Інавгураційна промова Зеленського в парламенті виглядала, наче виступ Голобородька із серіалу “Слуга народу” – не розстріляв Верховну Раду, але розпустив, що додало йому на фоні популістичної кампанії додаткового рейтингу. Потім виборці обрали нове скликання, і вперше в історії України утворилася пропрезидентська монобільшість.

Фото: EPA/UPG

Щороку президент України звертається з посланням до парламенту, в якому викладає своє бачення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики.

Послання президента визначені у 106-й статті Конституції України і готуються на основі аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень. Як правило, послання проголошується главою держави з трибуни Верховної Ради перед депутатами та керівниками центральних органів влади. Але бувають винятки. Так, наприклад, за президентства Віктора Януковича послання були звернені до народу, а не до парламенту. Крім того, їх надсилали у письмовому вигляді, а президент не з’являвся особисто до Верховної Ради.

ЧЕСНО проаналізував послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради – позачергове послання 29 серпня 2019-го та чергове 2020 року.

Позачергове послання 2019 року було надзвичайно коротким (трохи більше 400 слів, а послання 2020 року – трохи більше 5 тис. слів). У ньому Зеленський іронізував та наводив незвичні аналогії. Зокрема, під час своєї першої промови у Верховній Раді він наголосив, що незвично бачити сесійну залу повною не під час фуршету з нагоди урочистого засідання. А перші 100 днів своєї роботи він охарактеризував так:

“Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з вимкненими фарами та на першій швидкості. Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін”.

Зеленський радо вітав новий парламент, який, за його словами, “не буде займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи”. Проте подальша робота Верховної Ради виявилась іншою. За п’ять місяців роботи Верховної Ради 9-го скликання станом на 28 січня 2020 року поправки подали до 125 законопроєктів від 370 нардепів, з яких 213 – члени фракції “Слуги народу”. Найбільше поправок надійшло до законопроєкту про земельну реформу, здебільшого від нардепів ОПЗЖ.

Хмара слів із послання Зеленського до Верховної Ради у 2019 році. Що більше слово, то частіше воно зустрічається у посланні президента

На завершення послання Зеленський натхненно запитував про майбутнє парламенту і давав йому рік “випробувального терміну”.

“Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне – як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне. Який втілив усе, що не змогли зробити за попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодавства – вся Україна вас дуже просить про це, а тільки конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу. Або ви, не дай боже, ввійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно. Але я щиро сподіваюсь, що цього не станеться”, – говорив Зеленський.

Однак реальність виявилась інакшою – у Верховній Раді 9-го скликання були і бійки, і прогули, і кнопкодавство. Причому кнопкодавили і народні депутати “Слуги народу”, які замість того, щоб скласти мандати, як обіцяли у меморандумі, так і залишилися парламентарями. У лютому 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив народному депутату Владіславу Поляку першу в історії підозру за кнопкодавство, яке було зафіксоване Рухом ЧЕСНО. Крім того, з другої спроби Офіс генпрокурора відкрив ще одне кримінальне провадження проти ще одного нардепа-кнопкодава – Андрія Іванчука із групи “Довіра”.

Якщо кнопкодавство вдалося побороти і сенсорну кнопку таки ввели в парламенті, то боротьба із прогульниками триває. Протягом більш ніж року роботи Верховної Ради 9-го скликання 235 народних депутатів позбавили виплат через їхню неучасть у голосуваннях на пленарних засіданнях та у засіданнях комітетів без поважних причин. Загальна сума коштів, які народні обранці не отримали через своє прогульництво, складає 38,8 млн гривень.

Наприкінці 2020 року Володимир Зеленський вирішив змінити попередні традиції і формат послання – депутатам пропонувалось ознайомитися з ним за допомогою QR-коду. Зеленський у типовій для себе манері іронічно попросив нардепів, щоб ті не лякались, адже це не чипування від Білла Гейтса.

Фото: president.gov.ua

“Час змінювати традиції. Раніше депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, ви зможете завантажити це послання. Для тих, хто не вміє або думає, що це частина плану Білла Гейтса з чипування населення, послання з’явиться на офіційному сайті Офісу президента”, – зазначив Зеленський.

Хмара слів із послання Зеленського до Верховної Ради у 2020 році. Що більше слово, то частіше воно зустрічається у посланні президента

У посланні 2020 року, звісно, багато йшлося про COVID-19, карантин та його наслідки для економіки. Виступ президента був за п’ять днів до проведення місцевих виборів, тому у своєму посланні Зеленський анонсував проведення опитування із п’яти запитань від президента. Як згодом виявив Рух ЧЕСНО, це була приватна ініціатива Зеленського, яка не мала нічого спільного з державними заходами і не фінансувалася на державному рівні. Один громадянин міг взяти участь в цьому опитуванні необмежену кількість разів, і це жодним чином не контролювалось.

В кінці послання 2020 року Зеленський визнав, що змінювати країну на краще виявилось складніше, ніж він думав рік тому: “Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так! Слава Україні!”