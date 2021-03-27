Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)
Біля Шумів загинули четверо українських військових, ще двоє поранено (оновлено)
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
Що відбувається в мирному процесі
Що відбувається в мирному процесі
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз показали з космосу
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз показали з космосу
Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли у 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати
Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли у 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
ГоловнаПолітика

Заарештований екснардеп Семенченко потрапив до лікарні

Адвокат поскаржився, що до підзахисного його не пускають.

Заарештований екснардеп Семенченко потрапив до лікарні
Фото: Макс Требухов

Заарештований напередодні ввечері колишній народний депутат Семен Семенченко потрапив до лікарні. До нього не пускають адвоката.

Про це повідомив адвокат Влад Добош.

"До Семена Семенченко в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", – написав адвокат у facebook.

26 березня Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка на два місяці без права внесення застави.

Перед тим "позаштатного агента НАБУ" Шевченка арештували на два місяці під заставу 5 млн грн.

Нагадаємо, що за версією СБУ Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями. 

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також