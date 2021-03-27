Заарештований екснардеп Семенченко потрапив до лікарні

Заарештований напередодні ввечері колишній народний депутат Семен Семенченко потрапив до лікарні. До нього не пускають адвоката.
Про це повідомив адвокат Влад Добош.
"До Семена Семенченко в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", – написав адвокат у facebook.
26 березня Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка на два місяці без права внесення застави.
Перед тим "позаштатного агента НАБУ" Шевченка арештували на два місяці під заставу 5 млн грн.
Нагадаємо, що за версією СБУ Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.
Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).