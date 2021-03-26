Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Ізмаїльського загону відновили спільні патрулювання державного кордону на річці Дунай з підрозділами Берегової Охорони Констанца прикордонної поліції Румунії.

Протягом цього тижня патрулювання відбулися на ділянках відділів прикордонної служби «Рені» та «Вилкове», повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Спільні заходи пройшли на українських прикордонних катерах із дотриманням карантинних правил. За результатами служби порушень законодавства не виявлено.

"Варто зазначити, що патрулювання здійснюється поблизу спільного державного кордону і може реалізовуватись з використанням катерів, автотранспорту тієї країни, на території якої здійснюється спільне патрулювання. Прикордонники, які здійснюють свою діяльність на території іншої держави, мають такий же правовий статус, як і прикордонники приймаючої сторони", - зазначають у ДПС.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

У Держприкордонслужбі нагадали, що практика спільних патрулювань запроваджена з жовтня 2017 року в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону та протоколу прикордонних відомств обох держав. Проте через пандемію була призупинена.

Ці патрулювання дають змогу більш ефективно протидіяти організованій злочинній діяльності, оперативно реагувати на спроби порушниками незаконно перетнути кордон та переправляти контрабандні товари. Крім того, вони дозволяють економити кадрові, транспортні, технічні, паливні ресурси тощо. Також завдяки таким заходам проводиться обмін досвідом у сфері забезпечення охорони державного кордону.