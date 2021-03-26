"Опора" розцінила нараду Зеленського з Вірастюком як приховану агітацію

Нарада відбулася за три дні до виборів.

Громадянська мережа "Опора" заявила, що офіційна публікація Офісом президента повідомлення про нараду Володимира Зеленського з кандидатом у депутати Верховної Ради від "Слуги народу" Василем Вірастюком є порушенням демократичних стандартів виборів.

Про це йдеться в оприлюднених "Опорою" заяві та проміжному звіті щодо виборів у двох одномандатних округах (87 та 50), де найближчої неділі відбудеться голосування.

За результатами позапартійного спостереження на проміжних виборах народних депутатів України в ОВО №87 ОПОРА констатувала порушення органами публічної адміністрації принципу політичної нейтральності в інтересах кандидатів.

"Найбільший резонанс серед інцидентів отримало офіційне повідомлення Офісу Президента України про обговорення 25 березня 2021 року Главою держави процесу вакцинації у Івано-Франківській області з кандидатом в ОВО №87 Василем Вірастюком (висування партією “Слуга народу”). Зміст матеріалу на вебсайті Офісу Президента України підтверджує офіційний статус наради, яка відбулась за участі посадових осіб місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. ОПОРА заявляє, що проведення наради в Офісі Президента України за участі кандидата в ОВО №87 Василя Вірастюка є порушенням демократичних стандартів виборів", - зазначають в "Опорі".

Додається, що позиціонування Василя Вірастюка у якості кандидата може мати ознаки прихованої агітації з боку Офісу президента. А залучення окремого кандидата під час виборчого процесу до нарад президента, може свідчити про заангажованість органу публічної адміністрації, порушення принципу рівності суб’єктів виборчого процесу та надати виборчі переваги конкретному суб’єкту за рахунок владних інструментів.

"Опора" закликає президента України та його Офіс не порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції.