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Зеленський разом з лідерами інших країн закликав до підписання міжнародного договору про пандемію

Держави світу пропонують готуватися до нових пандемій.

Зеленський разом з лідерами інших країн закликав до підписання міжнародного договору про пандемію
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський разом з лідерами низки країн та ВООЗ закликав до підписання міжнародного договору про пандемію.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Ми сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації", - йдеться у комюніке.

Його підписанти вважають, що новий міжнародний договір повинен базуватися на статуті ВООЗ і принципі "здоров'я для всіх".

"Основна мета цього договору полягатиме в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій... Наша солідарність у забезпеченні кращої підготовки світу стане нашим спадком, який захищатиме наших дітей та онуків і мінімізує вплив майбутніх пандемій на нашу економіку та наші суспільства", - сказано в комюніке.

Документ підписали близько двох десятків світових лідерів, серед яких - канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Кореї Мун Чже Ін, президент Європейської ради Шарль Мішель, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус та інші.

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