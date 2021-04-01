ПФУ проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію

З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій на 11% з 1 березня.

Це передбачено ст. 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише "Економічна правда".

Пенсії перерахують приблизно для 2 млн осіб, зокрема, для тих пенсіонерів, які працюють, і кому пенсія була призначена чи перерахована до 1 квітня 2019 року. При цьому, пенсію не перерахують для приблизно 700 тис. пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 квітня 2019 року - для них запланований найближчий перерахунок не раніше квітня 2022 року.

Перерахунок залежить від зарплати та тривалості страхового стажу і визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

При цьому, перераховуватися буде "чиста пенсія", нарахована за роки стажу - без спеціальних доплат.

Формула розрахунку пенсії наступна: Пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж обчислюється у відсотках (1 рік = 1%), відповідно до нього зарахують весь час, який особа пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію. Коефіцієнт заробітку вплине на збільшення пенсії у випадку, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата пенсіонера, який продовжує працювати.

При цьому, якщо пенсіонер, який працює, тепер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, то під час перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата - ні.

Для перерахунку пенсій українцям не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. "Органи Пенсійного фонду щорічно з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.

Нагадаємо, 1 квітня 2021 року завершилось поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, започатковане пенсійною реформою 2011 року.