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В Україну заходить японська платіжна система JCB

Компанія узгодила з НБУ умови та порядок діяльності в Україні.

В Україну заходить японська платіжна система JCB
Фото: global.jcb

Японська платіжна система JCB виходить на український ринок.

Про це повідомив Національний банк, який 29 березня узгодив умови та порядок її діяльності в Україні.

JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

Вона стала п'ятою міжнародною картковою платіжною системою в Україні після Visa, MasterCard, American Express та UnionPay International.

"Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток. Прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією", - йдеться в повідомленні НБУ.

Між погодженням умов і порядку діяльності JCB до випуску перших карток може пройти чимало часу. Для прикладу, китайській UnionPay знадобилося для цього два роки.

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