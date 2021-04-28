Олександра Данилюка звільнили з наглядової ради Нацдепозитарiю

Акціонери ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на річних загальних зборах припинили повноваження члена наглядової ради Нацдепозитарiю Олександра Данилюка.

Про це йдеться у повідомленні Нацдепозитарію у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

“Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" припинено повноваження члена Наглядової ради Данилюка Олександра Олександровича, який відповідно до п. 8.22. Статуту ПАТ "НДУ" займав посаду Голови Наглядової ради”, - йдеться у повідомленні.

Причини такого рішення не наводяться.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26 квітня.

Зазначається, що Данилюк обіймав посаду члена Наглядової ради Нацдепозитарію з 7 серпня 2020 року.

Нагадаємо, 27 вересня 2019 року Олександр Данилюк подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, 30 вересня президент Володимир Зеленський її задовольнив. Данилюк обіймав посаду секретаря РНБО з кінця травня 2019 року.

У 2016-2018 роках він був міністром фінансів і звільнився через ситуацію у Державній фіскальній службі, якою керував тоді "напівлегітимний і повністю керований" Гройсманом, за словами Данилюка, Мирослав Продан.