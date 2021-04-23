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Зеленський вніс в Раду законопроєкт щодо криміналізації контрабанди

Текст законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Зеленський вніс в Раду законопроєкт щодо криміналізації контрабанди
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Відповідний проект закону зареєстрований 23 квітня на сайті Верховної Ради під номером 5420.

Текст законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Нагадаємо, 15 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадила другу частину санкцій проти контрабандистів.

Попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня. На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".

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