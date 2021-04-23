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СБУ запобігла вивезенню до Центральної Америки обладнання для військових кораблів

Продукцію подвійного призначення було затримано на митному посту в Миколаївській області.

СБУ запобігла вивезенню до Центральної Америки обладнання для військових кораблів

На Миколаївщині контррозвідники Служби безпеки України запобігли незаконному переправленню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити за кордон.

Для реалізації схеми ділки внесли до супровідної документації недостовірні відомості про сферу використання вантажу.

Продукцію подвійного призначення було затримано на митному посту.

Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Раніше контррозвідка СБУ затримала на Житомирщині агента ФСБ Росії, який збирав "компромат" на військових.

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