Україна відкинула звинувачення в обстрілі околиць Горлівки із артилерії калібру 152 мм

Окупаційна влада підконтрольних Росії районів Донецької області звинуватила Україну в обстрілі околиць Горлівки із артилерії калібру 152 мм. Українська сторона СЦКК це звинувачення категорично спростувала.

"О 07.15, 23 квітня, відверто маніпулюючи координаційним механізмом через СММ ОБСЄ, та даючи хибні обіцянки припинити вогонь, окупанти звинуватили ЗС України у здійсненні «обстрілу» району населеного пункту Шахти 6,7, що біля Горлівки, із застосуванням артилерії калібру 152 мм. Зазначене звинувачення є відвертою та цинічною провокацією, спрямованою на зрив раніше досягнутих домовленостей", - сказано в заяві на сайті Міноборони.

Українські військові заявили, що відповідна техніка та озброєння знаходяться в районах зберігання за лініями відведення відповідно до Мінських домовленостей.

"Курс Уряду України на вирішення конфлікту виключно дипломатичним шляхом залишається незмінним, а Збройні Сили України, у свою чергу, неухильно дотримуються усіх, визначених Мінськими домовленостями, вимог", - йдеться в заяві.

Голові спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде направлено ноту протесту з проханням оцінити провокаційні дії збройних формувань ОРДЛО.

Нагадаємо, що біля кордонів України та в окупованому Криму зараз знаходиться величезна кількість російських військ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу напередодні оголосив, що армія починає відправлятися у місця постійної дислокації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на це сказав, що відведення військ послабить напруженість, але при цьому закликав не втрачати пильність і продовжувати уважно стежити за діями Росії.