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Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий (оновлено)

Воїн отримав не сумісне з життям поранення.

Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий (оновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

У зоні проведення операції Об’єднаних сил у четвер, 22 квітня, загинув український військовий.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" у соцмережі Facebook.

"Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", - сказано в повідомленні.

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Оновлено. Загиблим виявився волинський військовий, оператор-розвідник протитанкового дивізіону в/ч А4267 Олександр Луцик.

Про це повідомляє пресцентр Волинської облради.

“Сьогодні, 22 квітня, близько 11.30 в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик. Народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267. Голова Григорій Недопад та депутатський корпус обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, - йдеться у повідомленні.

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