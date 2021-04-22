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На Донеччині СБУ викрила 10 учасників незаконних збройних формувань і схрон мін

Правоохоронці викрили особи бойовиків під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі.

Фото: СБУ
У Донецькій області Служба безпеки України виявила 10 учасників незаконних збройних формувань, двох організаторів псевдореферендуму 2014 року та схрон з мінами бойовиків. 

Правоохоронці викрили особи бойовиків під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Наразі перевіряється інформація стосовно їх причетності до активного збройного супротиву силам АТО/ООС. У випадку підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження. Крім того, у помешканні одного з бойовиків співробітники СБ України виявили тайник з бойовими засобами ураження. Зі схрону було вилучено 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За оперативними даними, зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону", - додали в повідомленні.

Фото: СБУ

Також перевіряється інформація щодо протиправної діяльності двох організаторів так званого референдуму 2014 року у Донецькій області. За викритими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. Профілактичні заходи проводились у взаємодії з Національною гвардією, поліцією і Держприкордонслужбою.

Нагадаємо, що цього тижня контррозвідники Служби безпеки України у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

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