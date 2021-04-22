Міністр наголосив, що зараз готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перевірив сили МВС у зоні Операції Об'єднаних сил в Маріуполі. Аваков наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році.

На каналі Telegram МВС зазначили, що готовність значно покращена і з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", – сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо також, що нині Служба безпеки України проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей. Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.

Крім того, СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи в усіх областях. Спецслужба перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави.

У ході навчань спецслужба затримала автобуси з понад 60 "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ". За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради.