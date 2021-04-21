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Окупанти на Донбасі за добу 6 разів порушили режиму припинення вогню

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупанти на Донбасі за добу 6 разів порушили режиму припинення вогню
Фото: EPA/UPG

З початку цієї доби станом на 17 годину на Донбасі у зоні бойових дій зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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