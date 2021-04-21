России нужна изоляция
России нужна изоляция
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ

СБУ назвала замовником цих акцій одну з проросійських політичних сил України. 

Фото: Владислав Абдула Facebook
У Харківській області СБУ затримала автобуси з понад 60 "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ".

Зловмисників виявили у межах масштабних антитерористичних навчань, повідомив у Facebook речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Автобуси з «тітушками» були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області. За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради", - повідомив він.

Фото: Владислав Абдула Facebook

Акції мали на меті "дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", додав Абдула. 

Нагадаємо, що Служба безпеки України проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей. Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.

Крім того, СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи в усіх областях. Спецслужба перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також