Фото: Владислав Абдула Facebook

У Харківській області СБУ затримала автобуси з понад 60 "тітушками" , які хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ".

Зловмисників виявили у межах масштабних антитерористичних навчань, повідомив у Facebook речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Автобуси з «тітушками» були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області. За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради", - повідомив він.

Фото: Владислав Абдула Facebook

Акції мали на меті "дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", додав Абдула.

Нагадаємо, що Служба безпеки України проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей. Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.

Крім того, СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи в усіх областях. Спецслужба перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави.