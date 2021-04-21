​Зеленський підписав закон щодо призову резервістів у особливий період

Це дасть змогу оперативно доукомплектувати військові частини всіх сил оборони держави без оголошення мобілізації.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

"Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці", - зазначається у повідомленні.

Крім того, закон запроваджує новий вид військової служби - служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби.

Також даний закон реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах. Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Також закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

За ухилення від призову в особливий період, також від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів, запроваджується кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України також вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову на строкову військову службу та прийняття призовників на службу за контрактом.

1 квітня 2021 року, відповідно до указу президента, стартував весняний призов на строкову військову службу. Під час весняного призову в армію заберуть 14 тисяч осіб.