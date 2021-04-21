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​Зеленський підписав закон щодо призову резервістів у особливий період

Це дасть змогу оперативно доукомплектувати військові частини всіх сил оборони держави без оголошення мобілізації.

​Зеленський підписав закон щодо призову резервістів у особливий період
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

"Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці", - зазначається у повідомленні.

Крім того, закон запроваджує новий вид військової служби -  служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби.

Також даний закон  реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах. Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Також закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності  за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

За ухилення від призову в особливий період,  також від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів, запроваджується кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України також вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову  на строкову військову службу та прийняття призовників на службу за контрактом.

1 квітня 2021 року, відповідно до указу президента, стартував весняний призов на строкову військову службу. Під час весняного призову в армію заберуть 14 тисяч осіб.

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