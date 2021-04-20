Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція з’ясовує обставини поранення хлопця в тирі черкаської гімназії

Затримано тренера.

Поліція з’ясовує обставини поранення хлопця в тирі черкаської гімназії
Фото: ch.npu.gov.ua

У поліції з’ясовують обставини кульового поранення в голову 14-річного хлопця в тирі черкаської гімназії.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби, отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру.

Речові докази з місця події поліцейські вилучили та відправили на експертизи. Тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фото: ch.npu.gov.ua

Слідство триває. Відкрито кримінальне провадження за частиною за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу.

Фото: ch.npu.gov.ua

Зараз поранений хлопець знаходиться у вкрай важкому стані в реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також