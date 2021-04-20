У поліції з’ясовують обставини кульового поранення в голову 14-річного хлопця в тирі черкаської гімназії.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби, отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру.

Речові докази з місця події поліцейські вилучили та відправили на експертизи. Тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фото: ch.npu.gov.ua

Слідство триває. Відкрито кримінальне провадження за частиною за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу.

Фото: ch.npu.gov.ua

Зараз поранений хлопець знаходиться у вкрай важкому стані в реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.