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В окупованому Сімферополі змінюють графік подачі води

Окупанти вважають, що при такому графіку води місту має вистачити до кінця року.

В окупованому Сімферополі змінюють графік подачі води
Фото: svpressa.ru

З 24 квітня жителям Сімферополя подаватимуть воду з шостої ранку і до опівночі. Про це повідомив окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов у своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook.

“У суботу (24 квітня) з 6:00 Сімферополь перейде на подачу води в режимі з 6.00 до 00:00 щодоби. Без гарячої води”, - заявив Аксьонов.

Він також додав, що у четвер-п'ятницю можливі зриви графіка, каламутність води, подача неякісної води в систему водопостачання.

При такому графіку, за словами Аксьонова, води місту має вистачити до кінця року.

Графік подачі води діє в Сімферополі з серпня минулого року

Нагадаємо, 18 березня окупаційна влада Криму пустила в Сімферополь воду з артезіанських свердловин Бештерек-Зуйського басейну.

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