​Зеленський не вірить в майбутнє Криму під окупацією

Президент України Володимир Зеленський не вірить у розвиток Криму під російською окупацією.

В інтерв'ю Le Figaro (український переклад є на сайті президента) він нагадав, що захоплення Криму Росією в 2014 році супроводжувалось заявами про те, що півострів стане "перлиною біля моря", але за сім років цього так і не сталося.

"Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть «перлиною біля моря». Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", - сказав Зеленський.

"[Крим і Донбас] не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, – в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде «мертва» територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто «мертві» регіони, на жаль", - вважає президент Росії.

Він упевнений, що багато людей на окупованих територіях хотіли б жити під владою України і почувають себе під Росією, ніби в полоні.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року в Києві відбудеться перший саміт "Кримської платформи". Це українська ініціатива, що має на меті консолідувати міжнародні зусилля з метою деокупації Криму.