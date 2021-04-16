Зеленський давав запит на розмову з Путіним після вбивства чотирьох військових біля Шумів

Президент України Володимир Зеленський давав запит на розмову з президентом РФ Володимиром Путіним після вбивства чотирьох українських військових, що трапилося 26 березня біля Шумів.

З Кремлем щодо цього зв'язувався глава Офісу президента Андрій Єрмак, але російська сторона не підтвердила розмову. Про це напередодні візиту до Парижа Зеленський повідомив в інтерв'ю Le Figaro, переклад якого навів ОПУ.

"Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з Президентом Російської Федерації. – Ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що ця ситуація є показовою.

"Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", – додав він.

Нагадаємо, що 12 квітня речниця Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент звернувся до Путіна з пропозицією провести переговори, але не отримав відповіді.

У Кремлі на це відповіли, що останнім часом нібито не отримували запитів щодо цього.