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Посли G7 привітали законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Дипломати вважають документ важливим кроком "у всебічній реформі судової системи в Україні".

Посли G7 привітали законопроєкт про ліквідацію ОАСК
Фото: yuzle.com

Посли країн "Великої сімки" вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні.

Про це йдеться на сторінці послів G7 у твіттері.

"Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва як невідкладний. Замість ОАСК пропонується утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

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