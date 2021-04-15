Посли G7 привітали законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Посли країн "Великої сімки" вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні.

Про це йдеться на сторінці послів G7 у твіттері.

"Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - йдеться у повідомленні.

Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021

Нагадаємо, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва як невідкладний. Замість ОАСК пропонується утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.