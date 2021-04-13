​У «Слузі народу» вітають рішення Зеленського ліквідувати ОАСК

У «Слузі народу» вітають рішення президента щодо ліквідації ОАСК.

Про це в коментарі журналістам у Верховній Раді заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

«Президент скористався своїм конституційним правом та вносить законопроєкт до Верховної Ради. Ми ще його (проєкт закону) не бачили. Бо він на шляху до Верховної Ради. Але президент скористався правом створювати та ліквідовувати суди. Попередньо була ідея щодо передачі частини повноважень з ОАСК до інших судів, Верховного суду. Як бачимо, поки ця ідея обговорювалася, поки з’явився законопроєкт, ми побачили яскраві обшуки у різних персонажів, дотичних до ОАСК. Побачили там різну валюту, різних країн світу, різного номіналу. Антикваріат і так далі. Тому ми це рішення можемо тільки вітати. Це черговий крок на шляху встановлення справедливості та реальної судової реформи, на яку очікує суспільство», - заявив він.

Він прогнозує, що в Меморандумі з МВФ не буде чітко вказано про зобов'язання України щодо ліквідації ОАСК.

«Я не бачив меморандуми, документи, проєкти, але щось мені підказує, що там не буде прямо вказано - ліквідувати ОАСК. Але там буде написано, що Україна взяла на себе зобов'язання проведення судової реформи… Не треба все зводити до наших стосунків з міжнародними партнерами. Хоча я розумію, що в риториці певних телеканалів та кольору, можливо, так виглядає. Це комплексне питання… Нам ніхто не ставить вимог, які не підтримує українське суспільство», - вважає він.

Голова партії не виключив проведення позачергового засідання для прийняття президентського законопроєкту. Проте наразі це питання ще не обговорювалося.

Як повідомляли, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ліквідацію ОАСК в межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Нагадаємо, що ОАСК є судом першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, ухвалення, проходження чи звільнення з публічної служби або справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, розташованих у місті Києві.

Оскільки всі ці органи знаходяться в Києві, на практиці ОАСК має надзвичайну владу і в останні роки здобув славу найодіознішого суду України.

Цей суд, наприклад, визнавав незаконною націоналізацію ПриватБанку, забороняв Уляні Супрун здійснювати повноваження міністра охорони здоров'я та поновлював на посаді голови фіскальної служби Романа Насірова.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.