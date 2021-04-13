ЦВК зобов’язала ОВК №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування

Центральна виборча комісія зобов'язала окружну виборчу комісію (ОВК) округу №87 на Прикарпатті скласти уточнений протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Зазначається, що 12 квітня о 17:00 після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання та повернулася до розгляду питання про прийняття протоколів.

5 квітня ЦВК отримала протокол для подальшого опрацювання. Під час його перевірки надійшла низка судових рішень щодо оскарження рішень та дій ОВК, які можуть вплинути на підсумки голосування. Крім того, станом на сьогодні у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг очікуються 13 квітня.

"Така ситуація унеможливлює на сьогодні встановлення результатів виборів Комісією в цьому окрузі, відтак є об’єктивна необхідність зобов’язати ОВК ОВО №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування", - наголосили в ЦВК.

ОВК доручено не пізніше 17 години 15 квітня підготувати та надати протокол з поміткою "Уточнений" з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.

Голова ЦВК Олег Діденко розповів, що склалося дві ситуації. Перша, це коли голосування на окремих виборчих дільницях було визнано судом недійсним, водночас були залишенні в силі рішення про повторний підрахунок голосів – в такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок голосів виборців і саме ці відомості внести до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений". І другий випадок, коли судом було скасовано рішення про повторний підрахунок голосів – в цих випадках ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений".

"Сподіваюся, що ОВК неухильно виконає вимоги закону щодо встановлення достовірних підсумків голосування, які будуть максимально точно відображати волевиявлення виборців, а також у повній мірі врахує рішення судів та вчинить всі необхідні дії, які випливають з них", - наголосив Діденко.

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) депутатом Верховної Ради має стати Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.