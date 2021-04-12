Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
ГоловнаПолітика

Кличко пояснив, чому вважає необхідним ввести локдаун по всій країні

Напередодні Україна вийшла на перше місце у Європі за кількістю хворих.

Кличко пояснив, чому вважає необхідним ввести локдаун по всій країні
Фото: @vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому закликав до уряд ввести загальнонаціональний локдаун і обмежити пересування між регіонами. Свої аргументи він озвучив під час термінового онлайн-брифінгу.

«Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів», – наголосив він.

Кличко зазначив, що його позиція підкріплена досвідом вітчизняних та іноземних інфекціоністів та епідеміологів. Вони наголошують, що методи зупинення поширення вірусу скрізь однакові і добре відомі: максимальне обмеження контактів.

«Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде. Так, рішення про локдаун непопулярне. Але в ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою. Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров'я і життя мільйонів людей», – підсумував лідер УДАРу.

Нагадаємо, 9 квітня Кличко звернувся до уряду із закликом запровадити загальнонаціональний локдаун.

Напередодні Україна вийшла на перше місце у Європі за кількістю хворих, за перший тиждень квітня від коронавірусу померли 3,5 тисячі людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також