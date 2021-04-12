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Порошенко: Путін має дві мети ескалації - залякати світ і змусити Україні піти на поступки

Експрезидент вважає, що миру шукати не треба було.

Порошенко: Путін має дві мети ескалації - залякати світ і змусити Україні піти на поступки
Фото: eurosolidarity.org

Брязкання зброєю з боку Путіна має дві мети – залякати світ ескалацією у центрі Європи і змусити Україну піти на поступки. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову потужність на кордонах з Україною через те, що влада два роки намагалась вести політику «умиротворення агресора».

«Ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення діючої української влади до так званого «умиротворения агресора». Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний «режим тиші», миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися «режимом тиші», заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності», – констатує п’ятий Президент.

«Реакція наших основних партнерів по коаліції, яку мені і нашій команді вдалося сформувати, починаючи з 2014 року, є набагато ефективнішою і рішучішою, ніж реакції української влади. Я твердо переконаний, що саме цьому має бути присвячене засідання РНБО. А не спробам позазаконних або сумнівної законності рішень про визнання терористами контрабандистів, замість того, щоб розслідувати контрабанду, передавати в суд і поміщати людей за ґрати», – зауважив Петро Порошенко.

Він відзначив, що «Європейська Солідарність» вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників фракцій українського парламенту.

«Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції «Байрактари» – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ», – перерахував Порошенко першочергові завдання.

Він також зауважив, що Україна має використати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

«Нам треба на першому ж саміті НАТО – а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року – поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ», – вважає Порошенко.

«Тільки членство в НАТО, тільки отримання ПДЧ, тільки реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності нашого народу», – резюмував політик.

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